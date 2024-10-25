«МегаФон»: случаи атак банковскими мобильными троянами возросли в 3,5 раза

Специалисты «МегаФона» зафиксировали резкий рост случаев заражения пользовательских устройств банковскими мобильными троянами. С января 2024 года ежемесячное количество атак увеличилось в 3,5 раза по сравнению с последними полугодиями 2023 года.

Если в прошлом году доля таких троянов составляла всего 5-7% от всех выявленных заражений, то сейчас этот показатель достиг 20% и продолжает расти.

Мобильные трояны распространяются через различные каналы, включая ссылки на скачивание APK-файлов, которые рассылаются контактам абонента, а также через фальшивые «магазины» приложений.

Распространение вредоносного ПО также происходит через мессенджеры, электронную почту и СМС. С начала года «МегаФон» заблокировал более 3,5 миллиона СМС с признаками автоматизированной рассылки, которые могли привести к фишингу и заражению.

Мошенники часто используют рекламные баннеры и push-уведомления для распространения заражённых ссылок. При переходе на такие ресурсы пользователи получают предупреждения об опасности.

Каждый день «МегаФон» выявляет сотни новых мошеннических доменов, а за три квартала текущего года было обнаружено более 135 тысяч подобных сайтов.

Мобильные трояны требуют доступ к СМС, вызовам, контактам и другим данным, что позволяет мошенникам украсть конфиденциальную информацию и даже деньги с банковских счетов.