«МегаФон»: россияне все активнее используют онлайн-банки

Россияне всё чаще выбирают услуги онлайн-банкинга, особенно владельцы смартфонов Apple, которые пользуются этими сервисами значительно активнее, чем пользователи Android.

Объем трафика на банковские приложения и сайты вырос более чем в полтора раза в 2024 году по сравнению с прошлым годом, говорится в сисследовании МегаФона.

Это связано с увеличением числа доступных сервисов и упрощением получения услуг, что привлекло больше пользователей, включая людей старшего возраста.

С января по середину декабря 2024 года количество устройств, используемых для онлайн-банкинга, увеличилось на 15%. Несмотря на сложности с доступом к некоторым банковским приложениям, число клиентов, обращающихся к онлайн-услугам, растёт. Особенно заметен рост среди пользователей в возрасте 61–70 лет — на 23%, и среди людей старше 70 лет — на 42%.

Наибольший прирост онлайн-клиентов наблюдается среди владельцев iPhone, где количество пользователей увеличилось на 25%. У владельцев Android прирост составил лишь 13%.

В целом, 91% пользователей сотового оператора, имеющих смартфоны или планшеты, используют банковские приложения или онлайн-версии личных кабинетов.

Также отмечается значительный рост трафика на банковские сервисы — на 60% по сравнению с прошлым годом, в то время как общий интернет-трафик увеличился лишь на 10%. Устройства iOS составляют 22% пользователей онлайн-банкинга и генерируют 30% трафика, тогда как Android-устройства составляют 72% пользователей, но лишь 66% трафика.

Анализ показывает, что потребление трафика на iOS выросло на 150% по сравнению с 2022 годом, а на Android — на 105%. Что касается гендерного распределения, доля мужчин среди онлайн-клиентов возросла с 53% до 69% за два года, а затем вернулась к прежним показателям.