MediaTek представила процессор Dimensity 7350 с поддержкой 200 Мп-камер и экранов 144 Гц

Компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 7350, который предназначен для смартфонов среднего уровня. Этот процессор изготовлен с использованием передового 4-нм техпроцесса от TSMC.

MediaTek Dimensity 7350 основан на архитектуре Armv9 второго поколения. Он имеет два ядра Cortex-A715 с максимальной частотой до 3 ГГц и шесть ядер Cortex-A510.

Процессор поддерживает оперативную память LPDDR5 и накопители UFS 3.1. Смартфоны, использующие этот процессор, могут иметь камеры с разрешением до 200 Мп и записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Экраны смартфонов могут обладать разрешением Full HD+ и обновляться с частотой до 144 Гц.

Графическую часть выполняет Mali-G610 MC4. Процессор поддерживает сети пятого поколения с высокой скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с. Также включены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.