MediaTek представила новый чипсет для бюджетных смартфонов

Компания MediaTek выпустила новый процессор Helio G100, который пришел на смену популярному Helio G99. Этот чип дебютировал в смартфоне TECNO Camon 30S Pro и предлагает улучшенные функции для камер и связи.

Helio G100 поддерживает камеры с разрешением до 200 Мп, что позволяет делать более качественные фотографии.

Кроме того, новинка обладает функцией «Режим лифта», которая помогает смартфонам быстрее восстанавливать связь после выхода из мест с плохим покрытием, таких как лифты или тоннели.

Процессор включает в себя 2 ядра Cortex-A76 и 6 ядер Cortex-A55, а также графический ускоритель Mali-G57 MP2. Он поддерживает оперативную память LPDDR4X до 12 ГБ и накопители UFS 2.2. Максимальное разрешение экрана составляет 2520×1080 пикселей.