Математик: GPT-5 предположительно самостоятельно решила открытую задачу

Швейцарский математик Йоханнес Шмитт сообщил в социальной сети X, что модель GPT-5, по его утверждению, впервые независимо решила открытую математическую задачу. По словам исследователя, система предложила решение, применив методы из другой области алгебраической геометрии, а не традиционные подходы, которые обычно используются при работе с подобными задачами.

Как отмечается, полученный результат в настоящее время проходит стадию научного рецензирования. Это означает, что выводы и корректность предложенного решения еще не получили окончательного подтверждения в академическом сообществе. Ранее возможность практического применения искусственного интеллекта в математике обсуждалась и другими учеными, в том числе математиком Теренс Тао.

В публикации Шмитта описаны различные форматы взаимодействия человека и ИИ при подготовке научной работы. В частности, в ней представлены доказательства, полученные с использованием GPT-5 в базовой версии, а также модели Gemini 3 Pro. Текстовые фрагменты были сгенерированы системой Claude, а формальные доказательства в среде Lean создавались с применением кода Claude и ChatGPT 5.2.

Отдельное внимание автор уделил эксперименту по прозрачной атрибуции вклада ИИ. Каждый абзац статьи помечен указанием, был ли он написан человеком или сгенерирован искусственным интеллектом, а также снабжен ссылками на соответствующие запросы и расшифровки диалогов. Такой подход, по мнению Шмитта, позволяет отследить происхождение идей и проверить распределение ролей между исследователями и алгоритмами.

В то же время отмечается, что подобная детальная маркировка требует значительных временных затрат и может оказаться непрактичной при более широком использовании ИИ в научной работе. Кроме того, в ряде случаев остается неочевидным, где проходит граница между вкладом человека и системы. По оценке автора, предложенная модель прозрачной атрибуции вряд ли может быть напрямую применена в других научных дисциплинах.

