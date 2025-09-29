Массовое производство нового MacBook Pro начнётся в ближайшее время

По последним данным, новые модели MacBook Pro вскоре выйдут на стадию массового производства, сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

В своём сегодняшнем выпуске рассылки Power On Гурман отметил, что ожидает релиза новых моделей MacBook Pro между концом 2025 года и первым кварталом 2026 года. Таким образом, заказы на устройства должны быть доступны не позднее марта.

Хотя Apple обычно обновляет линейку Mac в октябре, как Гурман, так и аналитик цепочек поставок Минг-Чи Ку предполагают, что новые модели появятся лишь в начале 2026 года. В январе 2023 года компания уже представила MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max, что создаёт прецедент для подобного графика выпуска.

Следующие версии 14- и 16-дюймового MacBook Pro, как ожидается, будут оснащены процессорами M5, M5 Pro и M5 Max. Пока других значительных изменений не анонсировалось.

В конце 2026 года ожидаются четыре крупные модернизации: дисплей OLED с улучшенной контрастностью, сенсорный экран, более тонкий корпус и чипы M6, M6 Pro и M6 Max, изготовленные по 2-нм технологии TSMC.

Существуют также слухи о возможном добавлении сотовой связи, что позволит моделям с OLED-дисплеем получить специальный модем, аналогичный C1 для iPhone 16e или C1X для iPhone Air. Кроме того, предполагается уменьшение выреза вокруг фронтальной камеры в этих версиях.