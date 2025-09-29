Главная » Новости

Массовое производство нового MacBook Pro начнётся в ближайшее время

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Массовое производство нового MacBook Pro начнётся в ближайшее время

По последним данным, новые модели MacBook Pro вскоре выйдут на стадию массового производства, сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

В своём сегодняшнем выпуске рассылки Power On Гурман отметил, что ожидает релиза новых моделей MacBook Pro между концом 2025 года и первым кварталом 2026 года. Таким образом, заказы на устройства должны быть доступны не позднее марта.

Хотя Apple обычно обновляет линейку Mac в октябре, как Гурман, так и аналитик цепочек поставок Минг-Чи Ку предполагают, что новые модели появятся лишь в начале 2026 года. В январе 2023 года компания уже представила MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max, что создаёт прецедент для подобного графика выпуска.

Следующие версии 14- и 16-дюймового MacBook Pro, как ожидается, будут оснащены процессорами M5, M5 Pro и M5 Max. Пока других значительных изменений не анонсировалось.

В конце 2026 года ожидаются четыре крупные модернизации: дисплей OLED с улучшенной контрастностью, сенсорный экран, более тонкий корпус и чипы M6, M6 Pro и M6 Max, изготовленные по 2-нм технологии TSMC.

Существуют также слухи о возможном добавлении сотовой связи, что позволит моделям с OLED-дисплеем получить специальный модем, аналогичный C1 для iPhone 16e или C1X для iPhone Air. Кроме того, предполагается уменьшение выреза вокруг фронтальной камеры в этих версиях.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.