Масштабный сбой в PlayStation Network: Sony предлагает компенсацию

Недавно в сети PlayStation Network (PSN) произошёл крупный сбой, из-за которого пользователи PlayStation Plus потеряли доступ к онлайн-играм. В начале Sony не комментировала ситуацию, но позже предложила план компенсации.

В официальном сообщении на аккаунте службы поддержки Sony в X (ранее Twitter) были принесены извинения за возникшие неудобства и подтверждено, что сетевые сервисы восстановлены. В качестве компенсации все пользователи PlayStation Plus получат дополнительно 5 дней подписки.

Проблемы с доступом к многопользовательским играм, таким как Marvel Rivals и Call of Duty, возникли в пятницу вечером и сохранялись около суток.

Хотя у некоторых пользователей оставался доступ к цифровым библиотекам, большинство столкнулись с трудностями в онлайн-играх.

Кроме того, Sony сообщила о прекращении производства записываемых носителей, таких как диски Blu-ray, что стало символом окончания целой эпохи.