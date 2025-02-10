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Масштабный сбой в PlayStation Network: Sony предлагает компенсацию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Недавно в сети PlayStation Network (PSN) произошёл крупный сбой, из-за которого пользователи PlayStation Plus потеряли доступ к онлайн-играм. В начале Sony не комментировала ситуацию, но позже предложила план компенсации.

В официальном сообщении на аккаунте службы поддержки Sony в X (ранее Twitter) были принесены извинения за возникшие неудобства и подтверждено, что сетевые сервисы восстановлены. В качестве компенсации все пользователи PlayStation Plus получат дополнительно 5 дней подписки.

Проблемы с доступом к многопользовательским играм, таким как Marvel Rivals и Call of Duty, возникли в пятницу вечером и сохранялись около суток.

Хотя у некоторых пользователей оставался доступ к цифровым библиотекам, большинство столкнулись с трудностями в онлайн-играх.

Кроме того, Sony сообщила о прекращении производства записываемых носителей, таких как диски Blu-ray, что стало символом окончания целой эпохи.

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