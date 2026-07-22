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Маск заявил о планах снять «Одиссею» с помощью нейросетей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Илон Маск сообщил в социальной сети X о намерении до конца 2026 года выпустить полнометражный фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея», созданный с помощью нейросети Grok Imagine, разработанной компанией xAI.

Как заявил предприниматель, будущая экранизация станет исторически достоверной и будет максимально точно соответствовать оригинальному произведению древнегреческого автора. Данное заявление сопровождалось репостом ролика, в котором один из пользователей продемонстрировал возможности нейросети, сгенерировав трёхминутную сцену с участием Одиссея и нимфы Калипсо.

Какие именно персонажи будущей картины будут созданы искусственным интеллектом, Маск пока не уточнил.

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