Маск объявил о запуске проекта по производству микросхем

Илон Маск заявил о запуске проекта Terafab, направленного на производство интегральных микросхем. Презентация инициативы состоялась в Остине, штат Техас. Проект объединит усилия компаний Tesla, xAI и SpaceX.

По словам Маска, ключевой задачей Terafab является устранение дефицита полупроводниковых компонентов, который может повлиять на работу высокотехнологичных компаний. Он отметил, что нехватка таких элементов представляет риск для дальнейшего развития отрасли, поэтому создание собственного производства рассматривается как стратегическое решение.

Проект предполагает организацию выпуска микросхем для нужд компаний, участвующих в инициативе, а также развитие технологической базы в США. Подробные сроки реализации и объемы производства не уточняются.

Ранее Илон Маск высказывался о перспективах развития искусственного интеллекта и его влиянии на рынок труда. В частности, он допускал возможность внедрения системы гарантированного базового дохода в условиях широкого распространения автоматизации.

Согласно открытым данным, Маск сохраняет позиции одного из наиболее состоятельных предпринимателей в мире, а его состояние за последний год значительно увеличилось.