MASK Architects представила концепт мотоцикла Solaris на солнечной энергии

Архитектурная студия MASK Architects представила концепт мотоцикла Solaris, работающего исключительно за счёт солнечной энергии. Интерес к проекту вызван тем, что его разработало не профильное мотопроизводство, а бюро, специализирующееся на архитектурном и инженерном проектировании.

По данным разработчиков, модель оснащена выдвижными круглыми крыльями, которые раскрываются над мотоциклом во время стоянки. Такая конструкция позволяет собирать значительно больше солнечного света по сравнению с традиционными панелями. Энергия накапливается во встроенной литиевой системе, что даёт возможность обходиться без топлива и массивных аккумуляторов.

Проект предусматривает интеллектуальный модуль управления зарядом и цифровую панель для отображения параметров. Поддерживается и управление через мобильное приложение. Рама выполнена из алюминия и карбона, а электромотор оснащён системой рекуперации энергии. Технические характеристики разработчики пока не раскрывают.

Эксперты отмечают, что подобные решения могут быть востребованы в регионах с ограниченной инфраструктурой, где важна автономность транспорта.