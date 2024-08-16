Главная » Новости

Маршрутизаторы TP-Link неожиданно стали угрозой для США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В США начали расследование против китайской компании TP-Link. Законодатели обеспокоены, что их Wi-Fi-роутеры могут быть использованы для кибератак на американцев.

Администрация президента Байдена получила предложение проверить TP-Link на наличие уязвимостей. Эти роутеры популярны не только среди обычных пользователей, но и в государственных учреждениях.

Политики подозревают, что TP-Link может следить за чиновниками и проводить атаки на правительственные организации.

Министерство торговли США планирует изучить угрозы, связанные с этими маршрутизаторами. В письме к министерству указаны уже известные проблемы в прошивках TP-Link, а также случаи злоупотреблений в Европе.

Компания TP-Link, основанная в 1996 году, утверждает, что их устройства безопасны. В то же время, в прошлом году правительство США уже связывало маршрутизаторы с кибератаками, однако большинство проблем касались устройств других производителей.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.