Маршрутизаторы TP-Link неожиданно стали угрозой для США

В США начали расследование против китайской компании TP-Link. Законодатели обеспокоены, что их Wi-Fi-роутеры могут быть использованы для кибератак на американцев.

Администрация президента Байдена получила предложение проверить TP-Link на наличие уязвимостей. Эти роутеры популярны не только среди обычных пользователей, но и в государственных учреждениях.

Политики подозревают, что TP-Link может следить за чиновниками и проводить атаки на правительственные организации.

Министерство торговли США планирует изучить угрозы, связанные с этими маршрутизаторами. В письме к министерству указаны уже известные проблемы в прошивках TP-Link, а также случаи злоупотреблений в Европе.

Компания TP-Link, основанная в 1996 году, утверждает, что их устройства безопасны. В то же время, в прошлом году правительство США уже связывало маршрутизаторы с кибератаками, однако большинство проблем касались устройств других производителей.

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