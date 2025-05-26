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Marshall выпустил первый саундбар с Dolby Atmos — Heston 120

Автор На чтение 2 мин Просмотров 41 Опубликовано

Компания Marshall представила свою первую акустическую систему формата саундбар — модель Heston 120, получившую поддержку технологии объемного звучания Dolby Atmos. Устройство уже прошло тестирование у зарубежных экспертов, которые оценили его как стильное и мощное решение для домашнего просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Саундбар выделяется фирменным дизайном: корпус отделан под кожу, элементы управления выполнены в духе классических гитарных усилителей, а металлические детали напоминают о винтажной технике. В отличие от большинства пластиковых моделей, Heston 120 задуман как интерьерный элемент, который не нужно прятать.

По характеристикам устройство оснащено 11 динамиками, поддерживает Bluetooth, Wi-Fi и имеет порты HDMI. Также предусмотрен выход для подключения сабвуфера. Отдельно подчеркивается наличие встроенных микрофонов для автоматической настройки звука в зависимости от особенностей помещения, а также мобильного приложения для управления.

По результатам тестов специалисты отметили чёткое воспроизведение речи, насыщенные басы и высокую общую мощность. При этом в отдельных звуковых сценах низкие частоты могут звучать менее отчетливо, однако это решается с помощью внешнего сабвуфера.

Саундбар стоит около 1000 евро, и к числу его недостатков можно отнести высокую цену, а также отсутствие физической кнопки выключения — устройство уходит в режим ожидания лишь спустя 20 минут простоя.

Ожидается, что в дальнейшем линейка пополнится более компактной моделью Heston 60 и отдельным сабвуфером.

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