Главная » Новости

Марк Гурман: Apple отстает от Samsung в сфере смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 86 Опубликовано

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман считает, что корпорация Apple отстает на рынке смартфонов. В своей колонке он отметил, что в начале 2025 года Samsung опередила Apple в дизайне и искусственном интеллекте, представив новые смартфоны Galaxy S25.

Гурман подчеркнул, что благодаря ИИ пользователи могут выполнять множество задач с помощью голосовых команд. Он также упомянул о Galaxy S25 Edge, который будет отличаться рекордно тонким корпусом. В то время как Apple готовит компактный iPhone 17 Air, Samsung выпустит свой ультратонкий смартфон раньше.

По словам Гурмана, Apple теряет позиции на рынке и должна активнее работать над улучшениями. Он отметил, что ИИ-сервисы Samsung основаны на чат-боте Gemini от Google, что демонстрирует их надежный подход к технологиям, в отличие от более медленного развития Apple.

Гурман заключил, что «самая большая технологическая революция за последние 30 лет» проходит без участия Apple.

Vivo, OPPO и Xiaomi запланировали выпуск ультратонких смартфонов с ёмкостными батареями

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.