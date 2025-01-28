Марк Гурман: Apple отстает от Samsung в сфере смартфонов

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман считает, что корпорация Apple отстает на рынке смартфонов. В своей колонке он отметил, что в начале 2025 года Samsung опередила Apple в дизайне и искусственном интеллекте, представив новые смартфоны Galaxy S25.

Гурман подчеркнул, что благодаря ИИ пользователи могут выполнять множество задач с помощью голосовых команд. Он также упомянул о Galaxy S25 Edge, который будет отличаться рекордно тонким корпусом. В то время как Apple готовит компактный iPhone 17 Air, Samsung выпустит свой ультратонкий смартфон раньше.

По словам Гурмана, Apple теряет позиции на рынке и должна активнее работать над улучшениями. Он отметил, что ИИ-сервисы Samsung основаны на чат-боте Gemini от Google, что демонстрирует их надежный подход к технологиям, в отличие от более медленного развития Apple.

Гурман заключил, что «самая большая технологическая революция за последние 30 лет» проходит без участия Apple.