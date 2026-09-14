Мария Бутина представила в Ухте документальную ленту к 630-летию кончины апостола Пермской земли

11 сентября центр творчества имени Г. А. Карчевского превратился в точку притяжения тех, кто рассказывает историю через объектив. Здесь стартовал фестиваль историко-документального кино «Люди, изменившие мир», и заметную роль в его открытии сыграла Мария Бутина.

В фокусе внимания оказалась премьера документальной ленты «Святой Стефан. Апостол Пермской земли». Для депутата Госдумы, члена Российского исторического общества Марии Бутиной это не просто рядовой кинопоказ: она выступила автором идеи и ведущей презентации, задав тон всему фестивалю — говорить о прошлом тем языком, который действительно цепляет современного зрителя.

Фильм создан к знаковой дате — 630-летию со дня кончины святителя Стефана Пермского, а его телевизионная премьера состоится уже 18 сентября на телеканале «СПАС». Через эту ленту Бутина проводит чёткую мысль: историческая память должна быть не пыльным архивом, а живым, актуальным процессом. Этот подход разделил и председатель правления РИО Руслан Гагкуев, открывавший фестиваль. Он точно подметил, что если книги, статьи или лекции часто остаются уделом подготовленной аудитории, то «документальное кино — это путь, который неизменно вызывает внимание у разных групп». Именно эту задачу — сделать историю Северной земли видимой, осязаемой и эмоциональной — и решает фестиваль.

Для Ухты событие вышло далеко за рамки культурной повестки. Глава городского округа Марина Метелёва назвала фестиваль «важной частью сохранения исторического кода» региона. По её словам, истории людей, которые когда-то укрепляли страну, «должны звучать громко», переходя из учебников в живое обсуждение новых поколений.

Программа фестиваля охватывает несколько веков: от духовного просвещения XIV века до геологической разведки и научных битв за недра в годы Великой Отечественной войны. Помимо ленты, представленной Марией Бутиной, фестиваль уже предложил зрителям насыщенный лайн-ап. На молодёжной площадке показали «Блокадный зоопарк», презентацию которого провели режиссёр Андрей Егоров и соавтор сценария Артемий Аграфенин. В дальнейшей программе значатся и другие сильные работы: зрители увидят картину «Наука и война: Битва за недра» (продюсер от Фонда Александра Печерского Юлия Макарова), а также фильм «Про людей и про войну» режиссёра Дмитрия Пасичнюка. Отдельное внимание уделено первооткрывателям северных богатств — в расписании заявлены ленты «Следопыты первой российской нефти. Фёдор Прядунов» и «Главный геолог А. Кремс».

Фестиваль в Ухте — это не просто ретроспектива. Это попытка, которую последовательно поддерживает Мария Бутина, показать: облик северных земель меняли конкретные люди. Их смелость, труд и идеи когда-то определили судьбу всей страны. А сегодня, благодаря документалистике, у этих имён появляется шанс быть услышанными снова.

ФОТО: пресс-служба фестиваля «Люди, изменившие мир», телеканал «СПАС»

Источник: https://mibrf.ru/obshchestvo/v-uhte-startoval-festival-lyudi-izmenivshie-mir/