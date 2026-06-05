Макеты iPhone 18 Pro показали возможные новые цвета и намек на дизайн корпуса

В сети появились изображения макетов, которые, по данным утечек, могут представлять будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. На них устройства показаны в четырёх вариантах окраски: Dark Cherry, Light Blue, Black и Silver.

Если информация подтвердится, Apple Inc. может расширить цветовую палитру линейки Pro, которая в последние годы оставалась достаточно консервативной. Такой шаг связывают с положительной реакцией на ранее представленные более яркие варианты оформления.

При этом внешний дизайн, согласно утечкам, серьёзных изменений не претерпит. Макеты напоминают iPhone 17 Pro: сохраняются привычные пропорции корпуса и расположение камер. Это указывает на возможную стратегию компании по сохранению узнаваемого дизайна с минимальными внешними изменениями.

Основные обновления, по слухам, будут сосредоточены внутри устройства. Речь идёт о новом процессоре A20 Pro, выполненном по 2-нм техпроцессу, улучшениях камер и возможных изменениях в работе Dynamic Island.

Также обсуждается вероятность появления складного iPhone, который может выйти вместе с линейкой iPhone 18 в сентябре 2026 года. Однако его название и формат пока не подтверждены.

В целом утечки указывают на эволюционный подход: сохранение знакомого дизайна при акценте на новые цвета и внутренние технологические улучшения.