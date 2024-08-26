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Макеты четырех iPhone 16 продемонстрировали на фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Инсайдеры поделились новым фото макетов смартфонов iPhone 16 и iPhone 16 Pro, которые будут доступны в четырех цветах.

Макеты четырех iPhone 16 продемонстрировали на фото

Эти макеты предназначены для производителей аксессуаров, чтобы они могли создавать чехлы и защитные стекла.

Макет iPhone 16 Pro представлен в цветах Desert Titanium и Black Titanium, а также ожидаются варианты White Titanium и Natural Titanium. Макет iPhone 16 показан в белом и розовом цветах.

Многие характеристики грядущих устройств уже раскрыты. Одним из главных разочарований стало то, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему будут иметь экраны с частотой обновления 60 Гц. Также сообщается о небольшом аккумуляторе у стандартной модели.

Анонс новых моделей состоится 10 сентября.

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