Макеты четырех iPhone 16 продемонстрировали на фото

Инсайдеры поделились новым фото макетов смартфонов iPhone 16 и iPhone 16 Pro, которые будут доступны в четырех цветах.

Эти макеты предназначены для производителей аксессуаров, чтобы они могли создавать чехлы и защитные стекла.

Макет iPhone 16 Pro представлен в цветах Desert Titanium и Black Titanium, а также ожидаются варианты White Titanium и Natural Titanium. Макет iPhone 16 показан в белом и розовом цветах.

Многие характеристики грядущих устройств уже раскрыты. Одним из главных разочарований стало то, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему будут иметь экраны с частотой обновления 60 Гц. Также сообщается о небольшом аккумуляторе у стандартной модели.

Анонс новых моделей состоится 10 сентября.