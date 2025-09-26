Maibenben представила игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B в стиле Atomic Heart

Компания Maibenben анонсировала игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B, дизайн которого создавался совместно с авторами игры Atomic Heart. На крышке устройства расположены логотипы Maibenben и Atomic Heart, а также изображение Близняшек.

Ноутбук оснащён процессором Ryzen 9 8940HX, видеокартой RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем, причём объём памяти можно увеличить без потери гарантии.

Серия выйдет ограниченным тиражом, каждому экземпляру присвоят уникальный порядковый номер. Цена у партнёров начинается от 144 990 рублей.