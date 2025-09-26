Главная » Новости

Maibenben представила игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B в стиле Atomic Heart

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Maibenben представила игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B в стиле Atomic Heart

Компания Maibenben анонсировала игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B, дизайн которого создавался совместно с авторами игры Atomic Heart. На крышке устройства расположены логотипы Maibenben и Atomic Heart, а также изображение Близняшек.

Ноутбук оснащён процессором Ryzen 9 8940HX, видеокартой RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем, причём объём памяти можно увеличить без потери гарантии.

Серия выйдет ограниченным тиражом, каждому экземпляру присвоят уникальный порядковый номер. Цена у партнёров начинается от 144 990 рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.