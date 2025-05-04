Магнитные бури грозят сбоями связи и энергосистем 4 мая 2025 года

В ближайшие дни Землю ожидает нестабильная геомагнитная обстановка, связанная с повышением солнечной активности. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 4 мая 2025 года прогнозируется вероятность магнитных бурь и экстремально высокая скорость солнечного ветра.

По предварительным данным, сила геомагнитных колебаний может превысить 4 балла. Скорость солнечного ветра ожидается на уровне 762 километров в секунду, что считается чрезвычайно высоким показателем. Вероятность возникновения магнитных бурь составляет около 22%, а вероятность небольших возмущений — 25%. В большинстве случаев, примерно в 53%, магнитосфера останется стабильной.

Индекс вспышечной активности находится в жёлтой зоне и составляет 4,3. За предыдущие сутки зафиксировано восемь солнечных вспышек, однако ни одна из них не достигла уровня класса М.

Специалисты предупреждают, что высокая скорость солнечного ветра способна повлиять на работу спутников, навигационных систем и средств глобальной связи. Возможны сбои в работе электроники и риск повышения радиационного фона для авиаперелётов в приполярных районах. Кроме того, геомагнитные возмущения могут создать угрозу для энергосетей, что чревато перебоями в подаче электроэнергии.

Пока полярные сияния не прогнозируются, но специалисты рекомендуют внимательно следить за обновлениями прогнозов геомагнитной активности.