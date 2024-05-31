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Магазины в РФ предложили складной Honor Magic V2 с большой скидкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 396 Опубликовано

Скидка предлагается для устройства в крупных сетях магазинов, включая МТС, «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк» и «Мегафон».

Магазины в РФ предложили складной Honor Magic V2 с большой скидкой

 

Российские потребители могут теперь приобрести складной смартфон Honor Magic V2 со скидкой до 40 000 рублей.

Honor Magic V2 оснащен гибким OLED-экраном диагональю 7,92 дюйма и разрешением 2156×2344 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц и обладает высокой яркостью до 1200 нит.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2, который работает совместно с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает долгую автономную работу и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

 

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