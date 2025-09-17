Главная » Новости

macOS Tahoe позволит Mac автоматически подключаться к точке доступа iPhone

В macOS Tahoe 26 появилась функция автоматического подключения Mac к персональной точке доступа iPhone при отсутствии Wi-Fi. Теперь вручную подключаться не потребуется.

Для настройки автоматического соединения достаточно открыть настройки Wi-Fi через кнопку в строке меню или Центр управления. Внизу списка необходимо выбрать пункт «Запрос на подключение к точкам доступа» и включить режим «Автоматически».

После активации функции, если Mac находится рядом с iPhone или iPad, предоставляющим персональную точку доступа, и нет доступной сети Wi-Fi, устройство попытается подключиться к ней автоматически.

Функция Auto-Join поддерживает семейный доступ, позволяя автоматически подключаться к точке доступа члена семьи или предоставлять доступ к своей.

