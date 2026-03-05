macOS предупредит о ограничениях USB-C на MacBook Neo

Новый MacBook Neo оснащён двумя портами USB-C, но они отличаются по возможностям. Левый порт поддерживает скорость USB 3 до 10 Гб/с, тогда как правый, ближе к трекпаду, ограничен стандартом USB 2 с максимальной скоростью 480 Мб/с. Из-за этого подключение внешнего дисплея возможно только через левый порт.

Поскольку порты не подписаны, это может создавать неудобства. Однако, как отмечает Джон Грубер из Daring Fireball, macOS уведомит пользователя, если подключить экран к неправильному порту, и предложит использовать другой.

MacBook Neo поддерживает один внешний дисплей с разрешением до 4K при 60 Гц.

Лэптоп уже доступен для предзаказа в США по цене от $599 ($499 для студентов). Официальные продажи начнутся в среду, 11 марта.