macOS 27: новые функции, обновления Siri и улучшение производительности

По данным предварительных утечек и аналитических сообщений, в macOS 27 Apple готовит ряд заметных изменений, при этом часть нововведений будет общими для iOS и macOS.

Одним из направлений обновления станет переработка интерфейса Liquid Glass. Полного отказа от концепции не планируется, однако ожидаются корректировки прозрачности и теней, поскольку текущая реализация хуже адаптируется к Mac по сравнению с iPhone.

Существенные изменения затронут голосового ассистента Siri. Планируется более функциональная версия с обновлённым интерфейсом и возможным появлением отдельного приложения на Mac. Ожидается, что новый подход будет ближе к решениям, разрабатываемым для iOS, включая более глубокую интеграцию с системными элементами интерфейса.

Развитие получат и инструменты на базе искусственного интеллекта. В приложении «Фото» могут появиться функции расширения изображения за пределы кадра и изменения перспективы, а также инструменты редактирования с использованием естественного языка. В Image Playground тестируются более реалистичные модели генерации изображений и обновлённый интерфейс. Кроме того, ожидается появление функции генерации обоев с помощью ИИ.

В приложении «Команды» планируется возможность создавать сценарии с помощью текстовых запросов через Siri, а в инструментах работы с текстом — расширенная проверка грамматики и переработанные функции перефразирования и генерации текста. Браузер Safari может получить автоматическую группировку вкладок.

Также ожидается фокус на повышении стабильности и производительности системы, что некоторые источники сравнивают с подходом обновлений, ориентированных прежде всего на оптимизацию.

Отдельно отмечается, что macOS 27 может стать первой версией системы без поддержки Intel Mac, с обязательным использованием Apple Silicon. Также сообщается о постепенном сворачивании технологии Rosetta 2 после последующих релизов.

Релиз для разработчиков ожидается после презентации WWDC, публичная бета — летом, а финальная версия — осенью.