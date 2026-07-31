MacBook Ultra получит уникальный дизайн ненадолго — его подхватят и другие модели

Хотя сенсорный экран и OLED-панель остаются главными темами обсуждения будущего топового ноутбука Apple, не менее значимым может оказаться и новый корпус устройства — по имеющимся данным, он не останется эксклюзивной особенностью лишь одной модели. Как сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, Apple планирует в течение ближайших двух лет обновить весь модельный ряд компьютеров Mac. По его данным, базовая 14-дюймовая версия MacBook Pro с кодовым именем K104, ожидаемая в 2027 году, будет внешне схожа со старшими моделями K114 и K116, при этом получит стандартный чип M7. Таким образом, дизайн, который дебютирует на предполагаемом MacBook Ultra, доберётся до значительно более доступной модели в течение примерно года после её выхода — эта тенденция впервые обсуждалась в начале июля.

Последний раз Apple меняла дизайн MacBook Pro в 2021 году одновременно с выходом чипов M1 Pro и M1 Max, однако тогда изменения шли в противоположном направлении: устройство стало толще и тяжелее, а компания вернула порт HDMI, слот для карт памяти и зарядку MagSafe, убранные в предыдущем поколении. Спустя пять лет компания, судя по всему, вновь стремится уменьшить толщину корпуса.

Ожидается, что корпус станет заметно тоньше и легче. Замена подсветки mini-LED на гибридную OLED-панель позволяет убрать из крышки целый слой, поскольку OLED-пиксели излучают свет самостоятельно. Пока нет никаких признаков того, что Apple намерена жертвовать портами ради экономии миллиметров толщины — и это к лучшему, учитывая неудачный опыт прошлого редизайна.

Наиболее заметные изменения ожидаются на передней панели устройства. Вместо выреза-«чёлки» должна появиться значительно меньшая по размеру камера в форме отверстия — об этом ранее сообщала исследовательская компания Omdia, а позже эту информацию подтвердил Bloomberg. Вырез, как утверждается, будет иметь форму пилюли, что откроет возможность для интерактивного элемента наподобие Dynamic Island, расширяющегося в зависимости от контекста — по аналогии с iPhone.

Вопрос об изменении размеров самих экранов пока остаётся открытым. По данным Omdia, компания Samsung Display будет поставлять панели диагональю 14,3 и 16,3 дюйма — незначительно больше нынешних 14,2- и 16,2-дюймовых дисплеев, что может говорить об уменьшении рамок вокруг чуть увеличенного экрана. При этом в февральском материале Bloomberg говорилось, что размеры экранов меняться не будут, — впрочем, этот прогноз мог не учитывать небольшое сокращение рамок.

Также сообщается, что Apple намерена установить усиленный шарнир, чтобы дисплей не шатался при касании, однако неясно, приведёт ли это к каким-либо внешним изменениям. Сам подход компании к сенсорному управлению Гурман охарактеризовал как «дружественный к касанию, но не ориентированный на него в первую очередь».

Открытым остаётся и вопрос о судьбе топовой версии MacBook Pro. В дорожной карте, представленной Гурманом, фигурируют 14- и 16-дюймовые модели под названием «MacBook» без приставки Pro, при этом отдельной топовой версии MacBook Pro рядом с ними не указано — впрочем, делать выводы из формулировок сложно, поскольку итоговое название линейки пока не определено. Новый MacBook Ultra может либо полностью заменить нынешние модели с чипами M5 Pro и M5 Max, заняв более высокую ценовую позицию, либо появиться как отдельный, действительно новый уровень линейки, при котором прежние модели останутся в продаже.

Если старшие версии MacBook Pro получат чипы нового поколения M7 Pro и M7 Max в конце 2027 года, а базовая модель с чипом M7 обзаведётся дизайном MacBook Ultra уже в первой половине того же года, то распространение нового облика и на топовые устройства выглядит практически неизбежным — а значит, все пять самых мощных ноутбуков Apple в итоге получат единый дизайн.