MacBook Ultra: какие функции приписывают новому топовому ноутбуку Apple

По появившимся сообщениям и слухам, будущая линейка ноутбуков Apple может выйти не под названием MacBook Pro, а как новый класс устройств — MacBook Ultra, который якобы будет позиционироваться выше текущих моделей Pro и Max.

Отмечается, что при таком подходе существующие версии на чипах M5 Pro и M5 Max могут остаться в продаже, а новая модель займёт премиальный сегмент с более высокой ценой. Также предполагается расширение линейки устройств Apple с использованием бренда Ultra, который уже применяется в других продуктах компании.

Среди возможных нововведений называют OLED-дисплей с гибридной технологией, который должен обеспечить более высокую яркость, контрастность и энергоэффективность по сравнению с mini-LED экранами текущих MacBook.

Также обсуждается появление сенсорного экрана, что стало бы заметным изменением в подходе Apple к ноутбукам. В таком случае система macOS может получить дополнительные элементы управления, адаптированные под сенсорное взаимодействие.

Ещё одним предполагаемым изменением называется более тонкий корпус устройства, при сохранении функциональности портов, возвращённых в последних поколениях MacBook Pro.

Среди других возможных особенностей упоминается переработка выреза в экране: вместо привычной «чёлки» может появиться элемент, напоминающий Dynamic Island, с расширяющимися интерактивными функциями интерфейса.

Также ожидается переход на новое поколение процессоров M6 Pro и M6 Max, которые могут быть выполнены по более продвинутому техпроцессу и ориентированы на задачи, связанные с искусственным интеллектом и высокой производительностью.