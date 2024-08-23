MacBook с гибким экраном запустят в производство позже ожидаемого

Весной этого года стало известно, что Apple хочет выпустить MacBook с гибким экраном и чипом M5 уже в 2026 году, но похоже планы компании изменились, либо инсайдеры ошиблись.

Согласно данным инсайдера Мин-Чи Ко, выход первых ноутбуков и планшетов Apple с гибкими экранами отложен как минимум на год.

Теперь предварительными сроками выхода называют 2027-2028 годы.

По его словам, причиной задержки стали технические проблемы. Прототипы устройств уже готовы, но массовое производство начнётся позже, чем планировалось. Ранее ожидалось, что первые складные устройства появятся в 2026 году.

Некоторые эксперты считают, что первый складной iPad может выйти в 2025 году, но Ко полагает, что в Apple не видят в этом смысла, основываясь на анализе поставок.

Однако проект MacBook с гибким дисплеем уже согласован и будет оснащён 18,8-дюймовым экраном.