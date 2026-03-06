Главная » Новости

MacBook Neo превзошёл MacBook Air на M1 в тестах Geekbench

Новый бюджетный MacBook Neo набрал 3 429 баллов в одноядерном тесте Geekbench, что близко к результатам MacBook Air на чипе M4. В многопоточном режиме устройство показало 8 770 баллов, а в графическом тесте — 31 286 баллов.

За $600 MacBook Neo демонстрирует производительность, сопоставимую с iPhone 16 Pro: оба устройства используют чип A18 Pro и обходятся пассивным охлаждением. MacBook Neo способен справляться с обработкой фотографий и базовым видеомонтажом, однако ограничение в 8 ГБ объединённой памяти может стать ограничивающим фактором для ресурсоёмких задач.

Для пользователей, которым нужна максимальная мощность, рекомендуют MacBook Pro на M5 Max — первые тесты Geekbench показывают 4 268 баллов в одноядерном и 29 233 в многопоточном режиме, что на 15 % выше показателей M4 Max.

Обе новинки поступят в продажу 11 марта.

