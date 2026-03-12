Главная » Новости

MacBook Neo показывает разные результаты в играх

YouTube-блогер протестировал MacBook Neo в десяти играх, от Minecraft до Cyberpunk 2077 и Resident Evil Requiem. По его наблюдениям, встроенного процессора A18 Pro хватает для большинства игр, но объём 8 ГБ ОЗУ оказывается ограничением.

  • Игры, нативно доступные на Mac, включая Minecraft, World of Warcraft, Control и Resident Evil, работают без проблем.
  • Cyberpunk 2077 запускается примерно на 30 fps, но только на низких настройках и в разрешении 720p.
  • Через CrossOver можно запускать игры вроде Dark Souls Remastered и инди-проекты, например Mewgenics.
  • Тяжёлые проекты, такие как Resident Evil Requiem, через CrossOver играть невозможно.
  • Эмулятор Nintendo Switch работает корректно.
