MacBook Air M3 15 продаются на Amazon по рекордно низким ценам

На Amazon стартовала распродажа MacBook Air M3 15, в рамках которой ноутбуки продаются со скидками до 17%, на что обратили внимание журналисты Notebookcheck. Это предложение включает модели с достаточным объемом памяти и оперативной памяти для работы с Apple Intelligence.

Популярный MacBook Air стал хитом продаж, и текущая распродажа позволяет купить одну из лучших конфигураций по самой низкой цене. Ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем разрешением 2880×1664 и частотой обновления 60 Гц оснащён процессором M3 с 8-ядерным центральным и 10-ядерным графическим процессором.

В продаже доступны модели с 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти за 1249 долларов, а также с 24 ГБ оперативной памяти за 1449 долларов. Также имеется версия с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ памяти, продающаяся за 1149 долларов со скидкой 12%, но это не самая низкая цена для этой модели.