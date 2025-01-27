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«М.Видео-Эльдорадо» с «Авито» запустили программу выкупа старых смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо начала тестирование программы выкупа старых смартфонов в сотрудничестве с классифайдом Авито. Теперь пользователи могут быстро продать свои устройства в магазинах М.Видео без необходимости общаться с покупателями.

Для этого нужно заполнить анкету о состоянии смартфона, после чего будет рассчитана его стоимость. На этапе тестирования услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, и в будущем её планируется расширить на всю сеть.

С 20 января пользователи Авито могут выбрать опцию продажи через М.Видео-Эльдорадо при создании объявления. После указания всех недостатков устройства, им будет показана предварительная цена. Если условия выкупа устроят пользователя, с ним свяжется представитель Авито, и он сможет отвезти свой смартфон в магазин М.Видео для финальной проверки и оценки.

После проверки устройства, заключения договора и подтверждения личности продавец получит оплату на банковскую карту.

 

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