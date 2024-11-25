М.Видео-Эльдорадо запускает обновлённую услугу трейд-ин

Группа М.Видео-Эльдорадо анонсировала обновлённую услугу трейд-ин, которая стартует 1 декабря. Теперь клиенты смогут сдавать смартфоны десятков брендов и приобретать любые товары в магазинах сети. Список моделей для трейд-ин расширен до 3500 наименований, за исключением Калининграда и области.

Общий объём рынка восстановленных устройств в России составляет не менее 130 миллиардов рублей в год. Заместитель генерального директора компании Денис Голышев отметил, что рынок восстановленных товаров растёт двузначными темпами, что делает это направление привлекательным.

Обновлённая программа трейд-ин позволяет сдавать сразу несколько смартфонов и получать скидку на новый товар. Предварительная цена рассчитывается с помощью онлайн-калькулятора, а финальная стоимость определяется в магазине после оценки устройства. Услуга также включает помощь специалистов в удалении данных со сданных устройств.

Принимаются смартфоны без видимых дефектов, такие как повреждения корпуса или деформация аккумулятора. Устройства, которые не включаются, не могут быть сданы в трейд-ин. Все сданные устройства будут перепроданы или переработаны.

Кроме того, с начала 2024 года начнутся продажи восстановленной техники, включая устройства Apple, Samsung, Xiaomi и игровые приставки. Покупка возможна как онлайн, так и в розничных магазинах, с возможностью оформления рассрочки или кредита.