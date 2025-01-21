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М.Видео-Эльдорадо внедряет виртуального консультанта для повышения клиентского сервиса

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Группа М.Видео-Эльдорадо заключила соглашение с компанией VS Robotics для внедрения виртуального консультанта, который будет автоматизировать голосовые обращения клиентов в контактные центры.

Этот консультант будет иметь уникальный голос для каждого бренда: женский для М.Видео и мужской для Эльдорадо.

Это не первый опыт компании с подобными технологиями. Пилотный проект в Самарской и Ростовской областях показал высокую эффективность, что привело к масштабированию решения на все регионы.

В настоящее время точность распознавания оценок виртуальным консультантом составляет 99,7%, а уровень завершённых опросов — 42%.

Команда VS Robotics продолжает улучшать функционал консультанта, внедрив сервис, который помогает клиентам находить ближайшие магазины с точностью 99%.

Также была улучшена модель распознавания речи, которая может обрабатывать до 2 000 категорий товаров и 3 350 брендов.

Руководитель VS Robotics отметил, что сотрудничество с М.Видео-Эльдорадо позволяет повысить качество обслуживания, а директор компании подчеркнул важность виртуального консультанта для удовлетворения потребностей клиентов.

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