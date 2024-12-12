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М.Видео-Эльдорадо в РФ запустила продажу новых игровых ноутбуков Thunderobot

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Группа М.Видео-Эльдорадо анонсировала старт продаж новых игровых ноутбуков Thunderobot 911 Plus SE и Thunderobot Range 17 Pro, которые доступны эксклюзивно в магазинах М.Видео и Эльдорадо. Цены начинаются от 109 999 рублей для модели 911 Plus SE и от 169 999 рублей для Range 17 Pro.

М.Видео-Эльдорадо в РФ запустила продажу новых игровых ноутбуков Thunderobot

Ноутбук Thunderobot 911 Plus SE предназначен для тех, кто ищет баланс между портативностью и производительностью. Оснащённый процессором Intel Core i5 12450H и графикой NVIDIA GeForce RTX 3050, он подходит для современных игр и многозадачной работы.

17.3-дюймовый FHD-дисплей с частотой 144 Гц обеспечивает плавное изображение, а вес в 2,8 кг делает его удобным для путешествий.

Модель Thunderobot Range 17 Pro ориентирована на профессионалов и предлагает максимальную мощность с процессором Intel Core i7-13620H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060.

Ноутбук оснащён 17.3-дюймовым экраном с разрешением 2560×1440 пикселей и твердотельным накопителем объёмом 1 Тб. Оба устройства поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 4 Тб SSD.

Также ноутбуки оборудованы клавиатурами с RGB-подсветкой и аудиосистемой с поддержкой DTS:X Ultra для полного погружения в игру.

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