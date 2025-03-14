М.Видео-Эльдорадо открыла свой первый магазин с ИИ-консультантом полной визуализации

Группа М.Видео-Эльдорадо открыла первый розничный магазин с виртуальным ИИ-консультантом.

Виртуальный консультант по имени Эм. Ви помогает посетителям в режиме реального времени, предоставляя информацию о товарах, акциях и скидках, а также помогает в оформлении заказа. Он использует технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание речи и голосовое управление.

Работа ИИ-консультанта основана на большой языковой модели и системе анализа запросов, что позволяет ему быстро адаптироваться к потребностям клиентов. Интуитивный интерфейс обеспечивает скорость ответа всего в несколько секунд.

Компания считает, что виртуальный консультант улучшит клиентский опыт и ускорит процесс выбора товаров. М.Видео-Эльдорадо также заключила соглашение со СберМаркетингом для дальнейшего развития технологий цифровых аватаров и виртуального взаимодействия.

Новый магазин также отличается современным дизайном и удобным зонированием, включая зоны премиальной техники и кафе. М.Видео-Эльдорадо продолжает расширение своей сети и планирует открытие новых магазинов, а также развитие сервисных направлений, включая ремонт и продажу восстановленной техники.

Открытие нового магазина произошло в торговом центре Botanica Mall в Москве, событие приурочено к 32-летию компании.