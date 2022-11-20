«М.Видео-Эльдорадо» начнёт продажи видеокарт GeForce RTX 4080 и RTX 4090 уже в ноябре

Не самые крупные продавцы в России уже анонсировали продажи RTX 4080 и RTX 4090, теперь очередь дошла до «М.Видео-Эльдорадо».

Компания «М.Видео-Эльдорадо» начнет продажи мощных видеокарт в этом месяце, о чем пишет «Игромания» со ссылкой на представительство ритейлера.

Цены на видеокарты будут объявлены ближе к старту продаж, написали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

На глобальном рынке RTX 4090 стала доступна для покупки с 12 октября, рекомендованная розничная цена этой модели составляет 1599 долларов.

RTX 4080 поступила в продажу 16 ноября по РРЦ 1199 долларов. Презентация нового поколения видеокарт прошла в сентябре.