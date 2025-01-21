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М.Видео-Эльдорадо анонсировала поставки Nintendo Switch 2 в Россию

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Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции, объявила о намерении одной из первых привезти в Россию новую консоль Nintendo Switch 2. Официальная цена устройства будет объявлена после 2 апреля, когда пройдет презентация Nintendo Direct.

Сергей Мезин, руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества», отметил, что Switch 2 станет значительным шагом вперед для гибридных игровых устройств.

Консоль сохранит формат, сочетающий портативный и стационарный режимы, но получит множество улучшений, включая увеличенный экран и магнитные контроллеры Joy-Con, которые решают проблемы с креплением.

Также консоль будет обратно совместима с играми для оригинальной Switch. Дизайн устройства изменился, добавлены новые порты и улучшена задняя подставка.

Nintendo продолжит выпускать эксклюзивные игры, такие как Super Mario и The Legend of Zelda, что, по мнению компании, станет важным фактором для успеха новой консоли.

Nintendo Switch 2 планируется к выпуску в 2025 году, а подробности будут раскрыты на презентации 2 апреля.

Трейлер Nintendo Switch 2 всего за 48 часов собрал более 17 млн просмотров на YouTube 

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