«Люди территории»: стартовал прием заявок на гранты «Норникеля»

«Норникель» объявил о старте нового сезона ежегодного конкурса социальных проектов в программе «Люди территории», как сообщили в компании. Участникам доступно финансирование от 100 тысяч до 6,5 миллионов рублей. Прием заявок открыт с 16 сентября.

Ключевым дополнением текущего сезона стал образовательный курс «Движители», запущенный параллельно с конкурсом. Он адресован авторам социальных инициатив, желающим грамотно обосновать свои концепции и улучшить взаимодействие с аудиторией. Директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова отметила, что курс создан для обновления подходов участников, когда привычные методы перестают приносить свежие идеи.

Конкурс охватывает территории присутствия компании. Речь идет о Красноярском крае, Мурманской области и Забайкальском крае. Общая сумма грантового фонда — 155 миллионов рублей.

Заявители могут выбрать одно из девяти направлений — от волонтерства и молодежных инициатив до экологических проектов и арктического туризма. Специальная номинация «New Полюс» предусмотрена для команд детей и подростков, которые могут реализовать собственные социальные идеи.

К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтеры «Норникеля», но обязательно в партнерстве с НКО или учреждениями.

В период подачи заявок участникам будут доступны консультации кураторов и серия тематических вебинаров с экспертами по социальным инвестициям и современным инструментам презентации. Специальные подсказки и обучающие материалы размещены в личных кабинетах на платформе nncharity.ru.

Итоги конкурса станут известны в январе 2026 года, а с марта победители смогут приступить к реализации проектов. Программа «Люди территории», в рамках которой проходит конкурс, объединила все социальные инициативы «Норникеля» весной этого года, сохранив лучшие практики десятилетнего опыта работы компании в регионах.

«Норникель» занимает лидирующие позиции в России по производству никеля, меди, кобальта и платины. В состав группы входят свыше 90 предприятий, расположенных на Таймыре, Кольском полуострове и в Забайкальском регионе. Численность персонала составляет порядка 80 тысяч сотрудников, при этом 70 тысяч из них трудятся на заполярных территориях. Компания играет ключевую роль в экономике четырех арктических населенных пунктов.