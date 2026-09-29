Lunnen представила ультрабук Airis для работы с графикой

Компания Lunnen анонсировала ультрабук Airis массой 995 граммов, рассчитанный на работу с графикой и монтаж видео. Модель получила восьмиядерный процессор AMD Ryzen AI 7 350, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2240 × 1400 пикселей и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Процессор работает на частотах от 2,0 до 5,0 ГГц, имеет 16 потоков, встроенную графику Radeon 860M и отдельный NPU для задач искусственного интеллекта.

Емкость аккумулятора составляет 5200 мА·ч. Производитель заявляет до 10 часов автономной работы. Среди разъемов предусмотрены USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм аудиовыход, при этом оба порта USB-C поддерживают передачу изображения и зарядку.

В комплект входят шторка для веб-камеры и сумка-чехол. Стартовая стоимость Lunnen Airis составит от 100 тысяч рублей.