Lumio Arc 5 в Индии: компактный проектор с экраном до 100 дюймов

Индийский бренд Lumio представил на местном рынке новый проектор Arc 5, доступный через Amazon India. Модель отличается компактностью и весом всего 1,33 кг, что делает её портативной. При этом проектор способен отображать изображение размером до 100 дюймов с разрешением Full HD (1080p), поддержкой HDR10 и встроенной платформой Google TV.

Arc 5 оснащён фирменным движком ArcLight, обеспечивающим яркость 200 ANSI люмен, а также подставкой Under Stand для удобного наклона. Проектор поддерживает приложения Netflix, Amazon Prime Video и YouTube. Внутри установлена система на чипе MediaTek 9630 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Корпус, разработанный в Бангалоре, имеет пылезащищённую конструкцию.

Среди дополнительных функций — Google TV, режим Bluetooth-динамика, два 5-ваттных динамика с пассивными радиаторами, поддержка Dolby Atmos, функция обхода препятствий и TOF-сенсор для автофокусировки. Проектор управляется с помощью пульта Minion, поддерживающего голосовые команды через Google Assistant и специальные кнопки быстрого доступа.

