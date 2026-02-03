Главная » Новости

Лучшие ультратонкие магнитные пауэрбанки 2026 года

Ультратонкие магнитные пауэрбанки становятся незаменимыми для пользователей, которым нужна надёжная зарядка без громоздких аксессуаров. Модели 2026 года делают акцент на сертификате Qi2, быстрой зарядке по USB‑C и компактных формах, гармонирующих с современными смартфонами.

Anker Nano Power Bank

Anker представила Nano Power Bank как самую тонкую и продвинутую модель в линейке. Толщина составляет всего 0,34 дюйма, вес — 122 г, устройство ориентировано на iPhone с поддержкой MagSafe от iPhone 12 до iPhone 17. Поддерживается магнитная беспроводная зарядка 15 Вт с сертификатом Qi2 и двухсторонний USB‑C на 20 Вт.

Power bank способен зарядить iPhone 17 Pro на 25 % примерно за 34 минуты, оставаясь прохладным благодаря графеновой системе охлаждения и двойным датчикам NTC, поддерживающим температуру ниже 40 °C. Панель из приятного на ощупь материала, анодированная металлическая рамка и четыре цветовых варианта создают премиальный эффект.

Baseus PicoGo AM31 Mini

Если важна возможность использовать устройство без рук, Baseus PicoGo AM31 Mini станет отличным выбором. Компактный размер — меньше кредитной карты (3,4 × 2,3 × 0,45 дюйма) — и встроенная алюминиевая подставка для портретного и ландшафтного режимов.

Поддерживается беспроводная зарядка 15 Вт и проводная 20 Вт по USB‑C, с использованием батарей Tesla‑класса и трёхслойной системы управления теплом. Поверхность из жидкого силикона и анодированный алюминиевый корпус обеспечивают стильный и долговечный дизайн. Полная сертификация Qi2 и магнитная сила 11 N позволяют надёжно закреплять пауэрбанк на iPhone и Android-смартфонах с поддержкой Qi2.

Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank

Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank помещает 5 000 мАч в корпус толщиной 6 мм и весом 98 г. Подходит для тонких смартфонов вроде iPhone 17 Pro и Xiaomi 15 Ultra, соответствуя металлической эстетике устройств.

Поддерживается беспроводная зарядка 15 Вт и проводная до 22,5 Вт. Однако на iPhone мощность беспроводной зарядки ограничена 7,5 Вт из‑за отсутствия сертификации Qi2, поэтому лучше подходит для Android или пользователей, ценящих компактность.

Baseus PicoGo Ultra-Slim

Baseus предлагает две версии ультратонких PicoGo: лёгкую 5 000 мАч (130 г) и более ёмкую 10 000 мАч (220 г). Обе поддерживают Qi2 15 Вт и проводную зарядку 20 Вт+, корпус толщиной 0,3–0,5 дюйма, форм-фактор размером с карту и сочетание жидкого силикона с алюминиевым сплавом.

Версия на 10 000 мАч увеличивает проводную мощность до 27 Вт, эффективно заряжая iPhone, iPad и часть USB‑C планшетов. Доступны четыре цвета: чёрный, серый, розовый и титан. Отличаются долговечностью, терморегуляцией и стильным внешним видом.

Sharge AeroMag

Серия AeroMag сочетает премиальные материалы с практичным дизайном. Модели 5 000 мАч (125 г) и 10 000 мАч (192 г) имеют корпус из авиационного анодированного алюминия с графеновым охлаждением, обеспечивая низкую температуру устройства и телефона даже при длительном использовании.

Сертификация Qi2, магнитная беспроводная зарядка 15 Вт и проводная 20 Вт. Возможна одновременная зарядка двух устройств — беспроводная для смартфона и проводная для наушников. Премиальная отделка и массивные магниты N52 обеспечивают надёжное удержание устройства.

