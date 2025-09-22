Лучшие тонкие смартфоны 2025 года: модели Apple, Samsung, Oppo и Tecno

В 2025 году производители смартфонов смогли объединить тонкий корпус с высокой производительностью, продолжительным временем работы батареи и мощными камерами. Apple, Samsung, Oppo и Tecno выпустили устройства, сочетающие элегантный дизайн и современные технологии.

iPhone Air

Apple представила iPhone Air толщиной 5,64 мм — самый тонкий iPhone на сегодняшний день. Смартфон оснащён 6,5-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с поддержкой ProMotion до 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Устройство использует чип A19 Pro на 3-нм техпроцессе и включает 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU с нейросетевыми ускорителями и модем C1X. Основная камера — 48 МП с телелинзой 12 МП, фронтальная — 18 МП с поддержкой Dual Capture и 4K HDR видео. Поддерживается eSIM и функциональная кнопка Action Button, а время воспроизведения видео достигает 27 часов.

Samsung Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм и весом 163 г получил 6,7-дюймовый QHD+ LTPO AMOLED-дисплей с адаптивной частотой 1–120 Гц и защиту Gorilla Glass Ceramic 2. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite для Galaxy, имеет систему охлаждения с паровой камерой и сертификацию IP68. Основная камера — 200 МП с улучшенной съёмкой при слабом освещении, фронтальная — 12 МП. Устройство функционирует на Android 15 с One UI 7 и получит семь лет обновлений.

Tecno Pova Slim 5G

Tecno Pova Slim 5G — самый тонкий смартфон с изогнутым экраном компании. Толщина — 5,95 мм, вес — 156 г. Дисплей — 6,78-дюймовый AMOLED 1,5K с частотой 144 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. Устройство работает на MediaTek Dimensity 6400 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, поддерживает Android 15 с HiOS 15 и голосового ассистента Ella AI. Основная камера — 50 МП, фронтальная — 13 МП, батарея — 5160 мАч с 45W быстрой зарядкой.

Oppo Find N5

Oppo Find N5 — премиальный складной смартфон толщиной 4,21 мм в разложенном виде и 8,93 мм в сложенном. Основной экран — 8,12-дюймовый LTPO AMOLED, внешний — 6,62-дюймовый FHD+ AMOLED, оба с поддержкой 120 Гц и стилуса. Аппарат оснащён Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ RAM, 512 ГБ памяти, камерой 50+8+50 МП и батареей 5600 мАч с 80W проводной и 50W беспроводной зарядкой.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 7 весит 215 г и имеет толщину 4,2 мм в разложенном виде. Основной дисплей — 8-дюймовый QXGA+ foldable AMOLED, внешний — 6,5-дюймовый FHD+ AMOLED с 120 Гц. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite для Galaxy, имеет до 16 ГБ RAM и 1 ТБ памяти. Камеры: 200 МП основная, 12 МП ультраширокая, 10 МП телелинза 3x; фронтальные — по 10 МП. Батарея — 4400 мАч с 25W проводной, 15W беспроводной и 4,5W обратной зарядкой. Система работает на Android 16 с One UI 8 и новыми функциями безопасности и Galaxy AI.