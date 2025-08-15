Лучшие смартфоны Vivo в 2025 году: руководство по выбору

Хотя Vivo пока не так известна в Европе, как другие китайские бренды вроде Xiaomi, компания постепенно расширяет своё присутствие на рынке. Ниже представлен обзор лучших моделей Vivo 2025 года, доступных в регионе.

Для тех, кто ищет доступный вариант, подойдет Vivo Y29s 5G. Этот смартфон начального уровня предлагает достойные характеристики по невысокой цене. Он оснащен 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+, процессором Dimensity 6300, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Модель поддерживает Android 15, оснащена двойной основной камерой и батареей ёмкостью 5 500 мА·ч, имеет защиту IP64 и противоударный корпус.

Среди моделей среднего класса стоит выделить Vivo V50. Он получил более продвинутый чип Snapdragon 7 Gen 3, 6 000 мА·ч батарею с 90-Вт быстрой зарядкой и улучшенный дисплей AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением FHD+. Особенностью является двойная камера 50+50 МП с объективами Zeiss, обеспечивающая стабильное качество фото.

Недавно компания представила компактный флагман Vivo X200 FE. За примерно 849 евро модель предлагает производительность флагмана благодаря чипу Dimensity 9300+ и батарее 6 500 мА·ч. Смартфон получил 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей и камеры с маркировкой Zeiss.

Для тех, кто ищет полноценный флагманский опыт, подойдет Vivo X200 Pro. Эта модель оснащена новым Dimensity 9400, тройной камерой Zeiss с перископическим объективом 200 МП и батареей 6 000 мА·ч. Смартфон сочетает высокое качество фото, дисплея и производительности, обеспечивая максимальный опыт использования.