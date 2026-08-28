Лучшие смарт-часы 2026 года: обзор пяти моделей

Выпуск новых умных часов в этом году оказался сосредоточен в короткий промежуток времени: Samsung и Google представили свои модели в июле и августе, а Garmin совсем недавно выпустила серию Fenix 9. Основные изменения этого сезона касаются здоровья, фитнеса и автономности работы устройств. Samsung усовершенствовала функции отслеживания апноэ сна и работы сердечно-сосудистой системы, а Google добавила систему автоматического определения остановки дыхания, способную самостоятельно связываться со службами экстренной помощи. Ниже рассматриваются пять моделей, заслуживающих внимания в 2026 году.

Apple Watch Series 11 сохраняет привычный внешний вид, однако получила ряд полезных функций для контроля здоровья. Главным нововведением стали уведомления о признаках гипертонии: устройство анализирует реакцию кровеносных сосудов на протяжении 30 дней с помощью оптического датчика сердечного ритма. Функция была обучена на данных более чем 100 тысяч участников и протестирована в клиническом исследовании с участием 2 тысяч человек. Также появилась новая система оценки качества сна, учитывающая продолжительность сна, его стадии и стабильность времени отхода ко сну; результат доступен как на самих часах, так и в приложении «Здоровье».

Series 11 поддерживает сети 5G благодаря обновлённой антенной системе. Быстрая зарядка обеспечивает до восьми часов работы всего за 15 минут подключения к сети, а автономность составляет до 24 часов при обычном использовании и до 38 часов в режиме энергосбережения. Алюминиевые модели получили обновлённое стекло Ion-X, которое, по заявлению Apple, вдвое более устойчиво к царапинам по сравнению с предыдущим поколением. Часы выпускаются в корпусах 42 и 46 мм; цена начинается от 399 долларов (примерно 34 300 рублей по курсу ЦБ РФ) за версию с GPS и от 499 долларов (около 42 900 рублей) за версию с GPS и поддержкой сотовой связи. Благодаря тесной интеграции с приложениями, уведомлениями и функциями здоровья Apple, Series 11 остаётся наиболее логичным выбором для владельцев iPhone.

Galaxy Watch Ultra 2 — самая защищённая от внешних воздействий модель Samsung, рассчитанная на активный отдых. Часы сохранили титановый корпус первой версии Ultra, но стали на 12% тоньше. Дисплей размером 1,52 дюйма с сапфировым стеклом Super AMOLED способен достигать яркости 5000 нит, что облегчает считывание информации при ярком солнце. Watch Ultra 2 представлены одновременно с моделью Galaxy Watch 9; обе оснащены чипом Snapdragon Wear Elite, выполненным по 3-нм техпроцессу Qualcomm. Ёмкость аккумулятора выросла до 800 мА·ч, что на 35% больше по сравнению с предыдущей версией Ultra. Добавлен режим Trail Run для отслеживания перепадов высот и характера местности во время пробежек на природе.

Для мониторинга здоровья используется система датчиков BioActive, включающая одобренное FDA определение апноэ сна, показатель здоровья сердца и оценку ежедневной кардионагрузки для контроля восстановления после тренировок. Стоимость версии с поддержкой LTE начинается от 699 долларов в США (около 60 100 рублей) и от 749 евро в Европе (примерно 75 100 рублей).

Pixel Watch 5 сохраняет округлый дизайн с изогнутым стеклом, ставший фирменной чертой линейки. Новая модель получила более глубокую интеграцию с ИИ-ассистентом Gemini и ряд дополнительных функций для здоровья. Одно из главных нововведений — система определения дыхательной недостаточности, которая сначала станет доступна в Европе: она отслеживает резкое падение уровня кислорода в крови и способна автоматически связаться со службами экстренной помощи, если владелец часов не реагирует.

Автономность также была улучшена в обеих версиях устройства. Модель 41 мм получила аккумулятор ёмкостью 332 мА·ч и рассчитана на до 30 часов работы при включённом постоянно активном дисплее, а версия 45 мм с батареей на 465 мА·ч способна работать до 40 часов. Обе модели заряжаются до 50% примерно за 15 минут с помощью прилагаемой зарядной станции. Цена версии 41 мм начинается от 399 долларов (около 34 300 рублей) для Wi-Fi и 499 долларов (примерно 42 900 рублей) для LTE, а версии 45 мм — от 429 долларов (около 36 900 рублей) для Wi-Fi и 529 долларов (примерно 45 500 рублей) для LTE, что делает Pixel Watch 5 дороже предыдущего поколения.

Часы Garmin Fenix 9 ориентированы на людей, проводящих много времени на открытом воздухе. Дисплей устройства способен достигать яркости 3000 нит, поддерживается спутниковая связь, а автономность заметно превышает показатели большинства массовых умных часов — до 57 дней работы в зависимости от выбранного режима. Модель выпущена одновременно с версией Fenix 9 Pro, которая дополнительно получила встроенный модуль inReach для двусторонней спутниковой связи без использования телефона.

Часы оснащены встроенной памятью на 64 ГБ, что достаточно для хранения около 7000 музыкальных треков в офлайн-режиме, а также картами TopoActive для нескольких континентов и такими функциями, как оценка готовности к тренировкам, показатель выносливости и приложение для ЭКГ, позволяющее выявлять фибрилляцию предсердий. Кроме того, добавлена функция Garmin Epic, объединяющая данные об активности, фотографии и показатели здоровья за несколько дней в единую временную шкалу. Цена Fenix 9 начинается от 999,99 доллара (около 85 950 рублей), а версии Pro — от 1099,99 доллара (примерно 94 550 рублей).

Amazfit Balance 3 рассчитан на пользователей, которым нужны функциональные умные часы без затрат на флагманские модели. Устройство получило AMOLED-дисплей размером 1,5 дюйма с сапфировым стеклом и пиковой яркостью до 3000 нит. Корпус модели имеет диаметр 51,4 мм и толщину 14,6 мм; версия из нержавеющей стали весит 62 грамма, также готовится более лёгкая титановая версия весом 55 граммов.

Часы имеют степень водозащиты 10ATM, а система HybridCharge Energy Intelligence отслеживает тренировочную нагрузку, уровень ежедневного стресса и качество сна, на основе чего формирует рекомендации по отдыху и восстановлению. Глобальная цена модели Balance 3 пока не объявлена: предыдущая версия Balance 2 при запуске стоила 299 долларов в США (примерно 25 700 рублей) и 24 999 индийских рупий в Индии (около 22 500 рублей), что даёт представление о возможной стоимости новой модели.

Apple Watch Series 11 остаётся оптимальным выбором для владельцев iPhone, которым важен беспрепятственный доступ к приложениям, уведомлениям и функциям здоровья от Apple. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 больше подходит пользователям Android, заинтересованным в прочном корпусе, продвинутом отслеживании здоровья и увеличенной ёмкости аккумулятора. Google Pixel Watch 5 представляет наибольший интерес для владельцев смартфонов Pixel и тех, кто хочет получить функции Gemini AI непосредственно на запястье. Garmin Fenix 9 лучше подойдёт для активного отдыха, навигации и продолжительной автономной работы. Наконец, Amazfit Balance 3 может стать удачным вариантом для тех, кто хочет получить функциональные умные часы, не тратя средства на флагманскую модель.