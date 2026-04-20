Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

На фоне доминирования смартфонов часть пользователей вновь обращает внимание на более простые мобильные устройства. Речь идёт о так называемых «дмп-фонах», которые сохраняют базовый функционал, но при этом получают ограниченные современные возможности, включая доступ к отдельным приложениям.

Многие такие устройства работают на лёгкой операционной системе KaiOS, что позволяет использовать сервисы вроде Google Maps и YouTube. Они ориентированы на тех, кому важны навигация и основные функции при минимальной сложности интерфейса.

Несмотря на ограниченные вычислительные возможности, подобные телефоны выделяются автономностью, прочностью и простотой использования.

В подборку вошли несколько моделей:

— Nokia 2780 Flip работает на KaiOS 3.1 и поддерживает Google Maps и YouTube. Устройство выполнено в форм-факторе раскладушки, оснащено двумя экранами и использует чип Snapdragon 215.

— Nokia 2760 Flip представляет более доступный вариант с тем же процессором и системой KaiOS 3.1, но с урезанным набором функций по сравнению со старшей моделью.

— Nokia 6300 4G выполнен в классическом корпусе, также работает на KaiOS и поддерживает основные приложения, включая карты и видеосервисы.

— Nokia 8000 4G отличается более «премиальным» дизайном и оснащён тем же базовым программным набором, но с акцентом на внешний вид.

— Nokia 8110 4G выделяется слайдерным форм-фактором и ориентирован на пользователей, предпочитающих ретро-дизайн при наличии базовых функций интернета.

— TCL Flip 2 предлагает раскладной корпус, более современный порт USB-C и поддержку KaiOS с приложениями Google.

— Alcatel Go Flip 4 также относится к классу раскладных телефонов с поддержкой 4G, базовых приложений и функцией раздачи интернета.