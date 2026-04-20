Главная » Новости

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

Опубликовано

На фоне доминирования смартфонов часть пользователей вновь обращает внимание на более простые мобильные устройства. Речь идёт о так называемых «дмп-фонах», которые сохраняют базовый функционал, но при этом получают ограниченные современные возможности, включая доступ к отдельным приложениям.

Многие такие устройства работают на лёгкой операционной системе KaiOS, что позволяет использовать сервисы вроде Google Maps и YouTube. Они ориентированы на тех, кому важны навигация и основные функции при минимальной сложности интерфейса.

Несмотря на ограниченные вычислительные возможности, подобные телефоны выделяются автономностью, прочностью и простотой использования.

В подборку вошли несколько моделей:

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

— Nokia 2780 Flip работает на KaiOS 3.1 и поддерживает Google Maps и YouTube. Устройство выполнено в форм-факторе раскладушки, оснащено двумя экранами и использует чип Snapdragon 215.

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

— Nokia 2760 Flip представляет более доступный вариант с тем же процессором и системой KaiOS 3.1, но с урезанным набором функций по сравнению со старшей моделью.

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

— Nokia 6300 4G выполнен в классическом корпусе, также работает на KaiOS и поддерживает основные приложения, включая карты и видеосервисы.

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

— Nokia 8000 4G отличается более «премиальным» дизайном и оснащён тем же базовым программным набором, но с акцентом на внешний вид.

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

— Nokia 8110 4G выделяется слайдерным форм-фактором и ориентирован на пользователей, предпочитающих ретро-дизайн при наличии базовых функций интернета.

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

— TCL Flip 2 предлагает раскладной корпус, более современный порт USB-C и поддержку KaiOS с приложениями Google.

Лучшие простые телефоны с YouTube и Google Maps в 2026 году

— Alcatel Go Flip 4 также относится к классу раскладных телефонов с поддержкой 4G, базовых приложений и функцией раздачи интернета.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.