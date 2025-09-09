Лучшие мини-планшеты 2025 года с компактными размерами и топовыми характеристиками

Мини-планшеты снова набирают популярность в 2025 году, предлагая мощные характеристики в компактных корпусах. Поддержка стилусов, OLED-дисплеи с высокой частотой обновления, системы охлаждения и игровые возможности делают эти устройства универсальными и удобными для переноски.

1. Huawei MatePad Mini

Huawei представила MatePad Mini в Китае как премиальное компактное устройство между крупным смартфоном и маленьким планшетом. Планшет оснащен 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковым уровнем яркости 1800 нит и ультратонкими рамками 2,99 мм. Толщина устройства составляет 5,1 мм, а вес — 255 г.

Поддерживается стилус Huawei M-Pencil Pro, а в основе лежит HarmonyOS 5.1. Вероятно, используется чип Kirin 9010, точная информация о процессоре не подтверждена. Аккумулятор емкостью 6400 мА·ч поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Основная камера — 50 МП с широкоугольным модулем 8 МП, фронтальная — 32 МП.

2. Redmi K Pad

Redmi K Pad ориентирован на игры и высокую производительность. Устройство оснащено 8,8-дюймовым 3K LCD-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, защитой Gorilla Glass 5 и поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision. Пиковая яркость составляет 700 нит.

Планшет работает на чипе Dimensity 9400+ и оснащен системой охлаждения VC площадью 12050 мм². Встроена архитектура с двумя портами USB-C и возможностью обходной зарядки. Стереодинамики используют четыре голосовые катушки, а для игрового отклика предусмотрены два линейных двигателя по оси X.

Redmi K Pad работает на Android 15 с Xiaomi HyperOS 2, поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Стоимость модели начинается с 2799 юаней (~390 долларов) за версию 8+256 ГБ и достигает 4199 юаней (~585 долларов) за топовую комплектацию.

3. Red Magic Astra Gaming Tablet

Red Magic Astra создана для глобального рынка и ориентирована на игры. Планшет оснащен 9,06-дюймовым OLED-дисплеем 2,4K с частотой 165 Гц, поддержкой сверхвысокочастотного ШИМ и пиковой яркостью 1600 нит. Встроенные динамики сертифицированы по DTS:X Ultra.

Устройство работает на Snapdragon 8 Elite, поддерживает до 24 ГБ RAM LPDDR5T и до 1 ТБ UFS 4.1 Pro. Используется Android 15 с Redmagic OS 10.5, есть кнопка питания с датчиком отпечатка и обходная зарядка. Батарея 8200 мА·ч поддерживает зарядку 80 Вт. Цена начинается с $549 за модель 12+256 ГБ и достигает $899 за 24+1 ТБ.

4. Lenovo Legion Y700 (2025)

Lenovo представила Legion Y700 (2025) в Китае как производительный 8,8-дюймовый планшет. Оснащен 3K LCD-панелью с переменной частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Работает на Snapdragon 8 Elite, поддерживает до 16 ГБ RAM LPDDR5X Ultra и до 512 ГБ UFS 4.0.

Система охлаждения VC 7-слойная, площадь охлаждения 41 356 мм². Аккумулятор 7600 мА·ч с быстрой зарядкой 68 Вт. Планшет поставляется с Android 15 и ZUI 16, поддерживает Dolby Atmos и вывод видео через USB-C. Особенность — совместимость с игровым контроллером G9, превращающим устройство в портативную игровую консоль. Цена планшета — от 3299 юаней (~462 доллара), контроллер — 499 юаней (~69 долларов).