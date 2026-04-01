Лучшие магнитные пауэрбанки для iPhone и Android в апреле 2026 года

Магнитные пауэрбанки становятся всё более мощными и компактными, обеспечивая удобную зарядку как для Apple, так и для Android-устройств. В апреле 2026 года на рынке выделяются несколько моделей с высокой производительностью и удобством использования.

1. Baseus PicoGo AM52

Предлагает 25 Вт беспроводной зарядки MagSafe и 45 Вт проводной через USB‑C. Совместим с iPhone 16 и 17 серии (Qi 2.2), старые модели iPhone 12–15 поддерживают 15 Вт беспроводной зарядки. Ёмкость 10 000 мА·ч (две батареи по 5 000 мА·ч), возможность одновременной зарядки двух устройств, система Triple Cooling предотвращает перегрев. Подходит и для Android-флагманов.

Цена: $55,99

2. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Самый тонкий на рынке — 6 мм и вес 98 г. Ёмкость 5 000 мА·ч, 15 Вт беспроводной и 22,5 Вт проводной зарядки. Силиконово-углеродная батарея повышает плотность энергии, идеален для лёгкого повседневного использования.

Цена: €59,99

3. Anker Nano Power Bank

Компактный и мощный — 10 000 мА·ч, 30 Вт двусторонняя зарядка, встроенный USB‑C кабель. Заряд до 50 % за 45 минут. 80 % материалов переработаны, экологичный вариант для пользователей iPhone и Android.

Цена: $49,99

4. Anker MagGo Power Bank

Толщина 0,58 дюйма, лёгкий корпус. Поддержка MagSafe — 15 Вт беспроводной и 30 Вт проводной зарядки. Используются материалы с аэрогельной изоляцией для охлаждения при интенсивной эксплуатации.

Цена: $79,86

5. Belkin BoostCharge Pro

15 Вт беспроводной зарядки, 5 000 мА·ч. Встроенная подставка для удобного использования телефона во время зарядки. USB‑C для других устройств, лёгкий и компактный.

Цена: $59,95

6. Baseus PicoGo AM41

15 Вт беспроводной и 27 Вт проводной зарядки, батарея 10 000 мА·ч, встроенный USB‑C кабель. Магнитное соединение 11 N для надежной фиксации MagSafe-устройств. Тонкий корпус, цвет Space Grey, современный дизайн.

Цена: $69,99

Эти модели предлагают баланс между ёмкостью, портативностью и скоростью зарядки, позволяя выбрать оптимальный вариант для повседневного использования или путешествий.