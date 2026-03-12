Лучшие игровые смартфоны марта 2026 года: обзор флагманов и доступных моделей

Сегмент игровых смартфонов продолжает развиваться, предлагая устройства с высокой производительностью, которые рассчитаны на длительные игровые сессии. Лидеры рынка, такие как Red Magic, OnePlus и iQOO, выпускают телефоны с топовыми процессорами, продвинутыми системами охлаждения, дисплеями с высокой частотой обновления и функциями, ориентированными на геймеров.

Red Magic 11 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и накопителем 1 ТБ UFS 4.1 Pro. 6,85‑дюймовый OLED-дисплей с частотой 144 Гц и пиковым уровнем яркости 2000 нит поддерживает технологию Ultra Graphics Engine 3.0, повышающую качество изображения до 2K. Система охлаждения сочетает жидкостное и воздушное охлаждение с вентилятором Turbo Fan 24 000 об/мин и технологией Liquid Metal 3.0, снижая нагрев на 50 %. Телефон получил 520‑Гц плечевые триггеры и аккумулятор 7500 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт. Цена модели составляет примерно 43 400 рублей.

OnePlus 15 работает на том же процессоре и предлагает до 16 ГБ LPDDR5X и 1 ТБ UFS 4.1. Дисплей AMOLED LTPO 6,78 дюйма с частотой 165 Гц дополнен системой охлаждения 360° Cryo-Velocity с паровой камерой 5731 мм². Аккумулятор 7300 мА·ч поддерживает 120 Вт быстрой зарядки. Стоимость составляет около 36 800 рублей.

Red Magic 11 Air — более доступная модель с Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ RAM и 512 ГБ памяти. Дисплей 6,85 дюйма 144 Гц OLED, активное охлаждение Turbo Fan 24 000 об/мин с камерой 4D Ice-Steps обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Аккумулятор 7000 мА·ч поддерживает 80 Вт зарядку. Цена начинается с 15 300 рублей.

iQOO 15R — среднебюджетный игровой телефон с Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ LPDDR5X и 512 ГБ UFS 4.1. Дисплей AMOLED 6,59 дюйма с частотой 144 Гц и пиковым уровнем яркости 5000 нит дополнен системой охлаждения IceCore VC с графеновыми слоями, снижающими температуру на 15 °C. Аккумулятор 7600 мА·ч поддерживает 100 Вт быстрой зарядки. Цена стартует примерно с 14 100 рублей.

OnePlus 15R также использует Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ RAM и 512 ГБ памяти. Дисплей AMOLED 6,83 дюйма с частотой 165 Гц и чипом для высокой чувствительности сенсорного ввода обеспечивает точный контроль. Аккумулятор 7400 мА·ч поддерживает 80 Вт зарядку. Модель предлагается за 20 200 рублей.

Все эти устройства демонстрируют сочетание высокой производительности, продвинутого охлаждения и функций, рассчитанных на комфортное и продолжительное игровое время.