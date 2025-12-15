Лучшие игровые смартфоны 2025 года: топ моделей для мобильного гейминга по версии GizmoChina

В 2025 году сегмент игровых смартфонов показал высокие результаты: современные модели оснащены мощными процессорами, экранами с высокой частотой обновления, продвинутыми системами охлаждения и ёмкими аккумуляторами, превращая устройства в карманные игровые станции. Подходящие смартфоны можно найти для шутеров, ролевых игр и королевских битв.

Red Magic 11 Pro+

Red Magic 11 Pro+ создан как полноценный игровой телефон. Он оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. Устройство работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и до 1 ТБ накопителя UFS 4.1. Особенность модели — двойная система охлаждения: активный вентилятор RGB и жидкостное охлаждение с испарительной камерой, видимой через заднюю панель.

Apple iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max не позиционируется как игровой, но обеспечивает производительность флагмана. Смартфон позволяет запускать ресурсоёмкие мобильные игры, а также консольные тайтлы, перенесённые на iOS, включая Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding и Grand Theft Auto: San Andreas.

iQOO 15

iQOO 15 сочетает флагманскую производительность с более доступной ценой. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 6,85-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем. Аккумулятор ёмкостью 7 000 мА·ч обеспечивает длительные игровые сессии. Модель не имеет активного охлаждения или дополнительных игровых кнопок, но остаётся привлекательной для геймеров, не готовых переплачивать.

OnePlus 15

OnePlus 15 объединяет высокую производительность, удобство повседневного использования и игровые возможности. Смартфон оснащён Snapdragon 8 Elite Gen 5 и экраном с частотой 165 Гц. Батарея 7 300 мА·ч поддерживает проводную зарядку 120 Вт и беспроводную 50 Вт, включая режим обходной зарядки, позволяющий играть без перегрева и снижения производительности.

Honor GT Pro

Honor GT Pro сочетает производительность, качественный дисплей и камеры. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite и оснащён аккумулятором 7 200 мА·ч. Модель получила трёхуровневую систему охлаждения с 3D-камерами испарения, теплопроводящей пастой и управлением температуры с помощью ИИ. Несмотря на меньшую популярность, устройство заслуживает внимания серьёзных мобильных геймеров.