Лучшие бюджетные беспроводные игровые наушники примерно за $100: обзор

Для игрового аудио не обязательно тратить большие суммы — за ~100 долларов можно найти качественные беспроводные наушники с чистым звуком, комфортной посадкой и достойным микрофоном. Ниже представлены несколько вариантов, сочетающих цену и производительность.

1. Razer BlackShark V3 X

Razer BlackShark V3 X — универсальная модель среднего бюджета, часто продаётся около $100. Наушники оснащены диском управления звуком и микрофоном, обеспечивают удобную посадку и хорошее качество звука как для игр, так и для голосового общения. Закрытая конструкция помогает изолировать внешние шумы. Микрофон можно снять, если используется отдельное устройство, а среди особенностей — 7.1-сурраунд, три режима подключения (2.4 ГГц, Bluetooth и USB) и крупные 50-мм драйверы.

2. SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless продаются примерно за $110 и поддерживают беспроводное подключение 2.4 ГГц и Bluetooth, а также имеют съемный микрофон и до 40 часов работы от батареи. Наушники получили положительные отзывы за комфортное оголовье и сбалансированный звук. Несмотря на 40-мм драйверы с менее мощным басом, они совместимы с ПК, Nintendo Switch, PlayStation и смартфонами.

3. Razer Kaira Pro

Razer Kaira Pro оптимально подходят для Xbox Series X/S и поддерживают Bluetooth 5.0 для мобильного гейминга. Модель выделяется яркими зелёными элементами и настраиваемыми RGB-логотипами на чашках. Съемный микрофон подходит для использования вместе с отдельным микрофоном. Среди функций — индивидуальные настройки эквалайзера, 50-мм драйверы с титановым покрытием и регулятор баланса между игрой и чатом.

4. JBL Quantum 400

JBL Quantum 400 — часть игровой линейки бренда, предлагает беспроводное подключение, поддержку QuantumSurround и DTS. Модель отличается минималистичным дизайном с амбушюрами из памяти формы и RGB-логотипами JBL на чашках. Микрофон несъемный, но его можно откинуть. Подключение осуществляется через Bluetooth с режимом низкой задержки. В наушниках установлены 50-мм драйверы, есть пространственный звук и отдельное приложение для настройки (только для Windows).