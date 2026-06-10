Logitech представила складную мышь Mobi Fold с сенсорным управлением

Компания Logitech выпустила новую компьютерную мышь Mobi Fold, главной особенностью которой стала складная конструкция. В сложенном виде устройство занимает меньше места и может поместиться в кармане.

Вместо традиционного колёсика модель оснащена сенсорной панелью. Пользователи также могут настраивать функции кнопок через фирменное приложение Logitech.

По заявлению производителя, одного комплекта батареек должно хватить примерно на месяц работы. Новинка доступна в четырёх цветовых вариантах.

Стоимость Logitech Mobi Fold составляет 80 долларов, что по текущему курсу ЦБ соответствует примерно 5,9 тыс. рублей.