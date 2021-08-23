Линейка Realme Narzo 30 будет заменена серией Realme Narzo 50

Ранее в этом году Realme представила на нескольких рынках Narzo 30A, Narzo 30, Narzo 30 5G и Narzo 30 Pro 5G. Свежая информация показывает, что линейка Narzo 30 будет заменена серией Narzo 50, поскольку телефон под названием Narzo 50A 4G был сертифицирован в Индии и Таиланде.

Смартфон Realme с RMX3430 был одобрен Бюро индийских стандартов Индии (BIS) и Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC). В то время как первый ничего не раскрывает, последний подтверждает, что это телефон 4G LTE, который дебютирует на рынке как Realme Narzo 50A 4G. По словам эксперта Мукула Шармы , он будет доступен в вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Он добавил, что устройство будет доступно в таких цветах, как Oxygen Blue и Oxygen Green.

Realme известна тем, что пропускает цифру «4» в названиях своих устройств. Напомним, компания не выпускала телефоны с такими названиями, как Realme 4 или Realme X4/X40. Причина в том, что многие китайские бренды считают цифру «4» плохим предзнаменованием для страны. Следовательно, похоже, что на смену серии Narzo 30 придет линейка Narzo 50.

В настоящее время слишком рано строить предположения о характеристиках линейки Narzo 50, в которую могут входить Narzo 50A, Narzo 50 и Narzo 50 Pro. Вероятно, последние два могут поступить на рынок в вариантах 4G и 5G.

В прошлом году в сентябре были анонсированы Narzo 20A , Narzo 20 и Narzo 20 Pro. Возможно, компания планирует выпустить телефоны Narzo следующего поколения к тому же месяцу этого года.

Источник — Astera.